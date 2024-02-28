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Викрили на хабарі: судитимуть ексголову Тернопільської облради

Київ • УНН

 • 21592 перегляди

Колишній голова Тернопільської обласної ради постане перед судом за отримання хабара від бізнесмена-волонтера.

Викрили на хабарі: судитимуть ексголову Тернопільської облради

Перед судом постане колишній голова Тернопільської обласної ради, якого обвинувачують  в одержанні хабара від бізнесмена-волонтера, повідомила у середу пресслужба САП, пише УНН.

За даними УНН, йдеться про Михайла Головка. 

27 лютого 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Тернопільської обласної ради в проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера

- йдеться у повідомленні САП.

Деталі 

У червні 2023 року голову Тернопільської обласної ради та двох його заступників було викрито на одержанні понад 600 тис. грн. У зв’язку з цим 26 червня їм повідомили про підозру. 

Згодом Вищий антикорупційний суд вирішив взяти Головка під варту, але при цьому визначив заставу у розмірі 805 200 гривень.

Пізніше його звільнили з-під варти.

У листопаді Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід Михайлу Головку на цілодобовий домашній арешт.

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