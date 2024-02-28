Разоблачили на взятке: будут судить экс-главу Тернопольского облсовета

Перед судом предстанет бывший председатель Тернопольского областного совета, которого обвиняют в получении взятки от бизнесмена-волонтера, сообщила в среду пресс-служба САП, пишет УНН.

По данным УНН, речь идет о Михаиле Головко.

27 февраля 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению бывшего председателя Тернопольского областного совета в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера - говорится в сообщении САП.

Детали

В июне 2023 года председатель Тернопольского областного совета и два его заместителя были разоблачены на получении более 600 тыс. грн. В связи с этим 26 июня им сообщили о подозрении.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд решил взять Головко под стражу, но при этом определил залог в размере 805 200 гривен.

Позже его освободили из-под стражи.

В ноябре Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Михаилу Головко на круглосуточный домашний арест.