Украина призвала Монголию присоединиться к Саммиту мира - МИД

В понедельник, 3 июня, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис провел встречу с послом Монголии в Украине (по совместительству) Доржем Бархасом. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Перебийнис поблагодарил Доржа Бархаса за личный вклад в развитие отношений между двумя государствами в условиях противостояния Украины полномасштабной российской агрессии

Стороны обсудили реализацию формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. В частности, Евгений Перебийнис призвал монгольскую сторону присоединиться к украинской инициативе и принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии - рассказали в МИД.

Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба

Во время встречи также состоялся обмен мнениями по активизации взаимодействия Украины и Монголии в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Напомним

Зимой министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его монгольский коллега Батмунх Батцецег договорились завершить работу над взаимными визовыми послаблениями.