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Україна та Монголія домовились завершити роботу над взаємним візовим послабленням - Кулеба

Україна та Монголія домовились завершити роботу над взаємним візовим послабленням - Кулеба

Київ • УНН

 • 22575 перегляди

Міністри закордонних справ України та Монголії домовилися завершити процес лібералізації візового режиму між країнами. Дипломати також обговорили відновлення роботи міжурядових комісій та розвиток українсько-монгольських відносин.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і його монгольский колега Батмунх Батцецег домовилися завершити роботу над взаємними візовими послабленнями. Про це Кулеба повідомив у соцмережі X, пише УНН.

Я поговорив із міністром закордонних справ Монголії Батцецегом Батмунхом  про розвиток українсько-монгольських відносин

- написав Кулеба.

Дипломати обговорили українську Формулу миру та підготовку до Глобального саміту миру.

"Ми також домовилися відновити засідання міжурядових комісій і завершити роботу над взаємними візовими послабленнями", - вказав Кулеба.

Кулеба переговорив з кенійським колегою: розраховує на подальшу участь Кенії у засіданнях щодо Формули миру23.01.24, 12:59 • 21289 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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