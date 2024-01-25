Україна та Монголія домовились завершити роботу над взаємним візовим послабленням - Кулеба
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України та Монголії домовилися завершити процес лібералізації візового режиму між країнами. Дипломати також обговорили відновлення роботи міжурядових комісій та розвиток українсько-монгольських відносин.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і його монгольский колега Батмунх Батцецег домовилися завершити роботу над взаємними візовими послабленнями. Про це Кулеба повідомив у соцмережі X, пише УНН.
Я поговорив із міністром закордонних справ Монголії Батцецегом Батмунхом про розвиток українсько-монгольських відносин
Дипломати обговорили українську Формулу миру та підготовку до Глобального саміту миру.
"Ми також домовилися відновити засідання міжурядових комісій і завершити роботу над взаємними візовими послабленнями", - вказав Кулеба.
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