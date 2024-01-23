Кулеба переговорив з кенійським колегою: розраховує на подальшу участь Кенії у засіданнях щодо Формули миру
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм кенійським колегою Мусалією Мудаваді співпрацю
Україна розраховує на подальшу участь Кенії у засіданнях щодо Формули миру. Це серед іншого обговорив з кенійським колегою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, про що повідомив у соцмережі X, пише УНН.
Я розмовляв із Мусалією Мудаваді щодо розвитку українсько-кенійських зв’язків. Підтримка Кенією України та участь у засіданнях щодо Формули миру високо оцінені. Розраховую на подальшу участь
Сторони також обговорили подальшу співпрацю, у тому числі в межах міжнародних організацій.
Кулеба обговорив ситуацію з захопленими в Сомалі українцями зі своїм африканським колегою19.01.24, 09:38 • 114279 переглядiв