Кулеба переговорил с кенийским коллегой: рассчитывает на дальнейшее участие Кении в заседаниях по Формуле мира

Украина рассчитывает на дальнейшее участие Кении в заседаниях по Формуле мира. Это среди прочего обсудил с кенийским коллегой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, о чем сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Я разговаривал с Мусалией Мудавади о развитии украинско-кенийских связей. Поддержка Кенией Украины и участие в заседаниях по Формуле мира высоко оценены. Рассчитываю на дальнейшее участие - отметил Кулеба.

Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе в рамках международных организаций.

Кулеба обсудил ситуацию с захваченными в Сомали украинцами со своим африканским коллегой