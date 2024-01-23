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Кулеба переговорил с кенийским коллегой: рассчитывает на дальнейшее участие Кении в заседаниях по Формуле мира

Кулеба переговорил с кенийским коллегой: рассчитывает на дальнейшее участие Кении в заседаниях по Формуле мира

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 10:59  •  11739 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим кенийским коллегой Мусалией Мудавади сотрудничество

Украина рассчитывает на дальнейшее участие Кении в заседаниях по Формуле мира. Это среди прочего обсудил с кенийским коллегой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, о чем сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Я разговаривал с Мусалией Мудавади о развитии украинско-кенийских связей. Поддержка Кенией Украины и участие в заседаниях по Формуле мира высоко оценены. Рассчитываю на дальнейшее участие

- отметил Кулеба.

Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе в рамках международных организаций.

Кулеба обсудил ситуацию с захваченными в Сомали украинцами со своим африканским коллегой19 январь 2024, 07:38 • 113879 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Кулеба переговорив з кенійським колегою: розраховує на подальшу участь Кенії у засіданнях щодо Формули миру
Kuleba talks to Kenyan counterpart: looks forward to Kenya's further participation in Peace Formula meetings
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В результате вражеской атаки на Харьков уже 51 раненый

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Организовывала референдум для оккупантов: на Херсонщине задержали еще одну коллаборационистку

Правоохранители арестовали женщину, которая организовала незаконный референдум для кремля во время оккупации Херсона россиянами. За сотрудничество с оккупантами ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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Атака рф на Харьков унесла жизни уже пяти человек, 46 людей ранены - прокуратура

В результате атаки российских войск на Харьков погибли пять человек - четыре женщины и один мужчина, еще 46 получили ранения. Две жертвы, обе женщины, умерли от полученных ранений в больнице.

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Атака рф на Харьков унесла жизни уже пяти человек, 46 людей ранены - прокуратура

Часть российских ракет не долетела до целей из-за работы украинских систем РЭБ и устарелости своих механизмов - Игнат

Некоторые российские ракеты не достигли своих целей благодаря работе РЭБ. Также среди причин - устаревшие механизмы российских ракет, сообщил спикер Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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Часть российских ракет не долетела до целей из-за работы украинских систем РЭБ и устарелости своих механизмов - Игнат

россияне начали размещать ЗРК С-300 вокруг петербурга после атак Украины- СМИ

После атак БПЛА на ленинградскую область рф начала разворачивать зенитно-ракетные комплексы С-300 вокруг санкт-петербурга.

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россияне начали размещать ЗРК С-300 вокруг петербурга после атак Украины- СМИ

ЕС готовит новые санкции против рф в следующем месяце: запрет на СПГ и алюминий среди предложений - СМИ

В следующем месяце ЕС планирует ввести новый пакет санкций против рф, предложения, как сообщается, включают запрет на импорт сжиженного газа и алюминия.

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ЕС готовит новые санкции против рф в следующем месяце: запрет на СПГ и алюминий среди предложений - СМИ

За сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили более 400 оккупантов

В операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов, провел 39 боевых столкновений и совершил 836 артобстрелов.

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Ракетный удар рф по Киеву: количество пострадавших возросло до 22

В результате российского ракетного удара по Киеву пострадали 22 человека, в том числе дети, 13 из которых были госпитализированы. Атака также нанесла ущерб жилым домам, гражданской инфраструктуре и автомобилям в нескольких районах.

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