Кулеба обсудил ситуацию с захваченными в Сомали украинцами со своим африканским коллегой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Сомали Али Омаром. Предметом разговора стал захват украинцев сомалийскими боевиками. Об этом в соцсети Х сообщил Кулеба, пишет УНН.

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Провел разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Сомали Али Омаром относительно ситуации с украинскими гражданами, захваченными в Сомали, и путей ее урегулирования - сообщил Кулеба.

Он добавил, что министры договорились как можно быстрее подписать меморандум об установлении дипломатических отношений. По его словам, когда это произойдет, не останется ни одной африканской страны, с которой бы Украина не установила дипломатических отношений.

Также Кулеба и Омар обсудили пути углубления сотрудничества между Украиной и Африканским союзом.

Напомним,

Боевики сомалийской группировки "Аш-Шабаб" захватили вертолет Организации Объединенных Наций, когда он совершил вынужденную посадку в районе, контролируемом исламистскими группировками.

Спикер МИД Олег Николенко сообщал, что на борту захваченного вертолета находилось четыре украинца.

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