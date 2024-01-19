Бельгийский Музей Африки исследует происхождение своих коллекций, приобретенных во время колонизации

Бельгия передала Демократической Республике Конго перечень из более 80 000 культурных объектов, вывезенных в предыдущие века с нынешней территории Конго. Об этом сообщил директор Королевского музея Центральной Африки, известного как Музей Африки, Барт Оври в интервью AFP, передает УНН.

Детали

Бельгия активно внедряет процесс реституции предметов, вывезенных из своей бывшей колонии Конго. Продолжается исследовательский проект по происхождению предметов из музейных коллекций, многие из которых были приобретены в период колонизации.

Мы хотим узнать гораздо больше о происхождении предметов и о том, можем ли мы установить, что они были получены путем кражи, насилия или манипуляций - прокомментировал Барт Оври.

В феврале 2022 года конголезским властям была передана опись более 80 000 культурных объектов (скульптур, масок, посуды, музыкальных инструментов и т.д.), преимущественно с территории нынешней Демократической Республики Конго. Четыре месяца спустя Бельгия приняла закон, регулирующий реституцию имущества, разграбленного в период между 1885 и 1960 годами, когда Конго было личной собственностью бельгийского короля Леопольда II, а затем стало бельгийской колонией вплоть до обретения независимости.

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По словам государственного секретаря Томаса Дермина, на данном этапе от Демократической Республики Конго ждут запрос на реституцию. После того должна быть создана совместная комиссия из бельгийских и конголезских экспертов, которая решит, является ли приобретение объектов легитимным.

Контекст

О реституции объектов культурного наследия в Конго говорят с 1960-х годов. Тогда диктатор Мобут Сесе Секо выдвинул это требование после выставки в США конголезских предметов из брюссельских коллекций. В конце 1970-х годов музей вернул 114 предметов в страну, которая тогда называлась Заир. Но это были предметы второстепенного значения.

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