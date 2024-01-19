Бельгийский Музей Африки исследует происхождение своих коллекций, приобретенных во время колонизации

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  148855 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  149000 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  139232 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  136719 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  134720 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  153490 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Новости по теме

Бельгийский Музей Африки исследует происхождение своих коллекций, приобретенных во время колонизации

В Бельгии исследователи изучают происхождение предметов из музейных коллекций, многие из которых были приобретены в период колонизации. А потом будут ждать от властей Демократической республики Конго запроса о реституции объектов культурного наследия.

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Бельгийский Музей Африки исследует происхождение своих коллекций, приобретенных во время колонизации

Париж может запретить ящики с ключами для арендаторов на Airbnb

В Париже могут запретить размещение ящиков для ключей в общественных местах для борьбы против краткосрочной аренды.

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Париж может запретить ящики с ключами для арендаторов на Airbnb

Историческая лестница: из-под завалов уничтоженного россиянами музея Шухевича спасли еще один экспонат

Среди руин разрушенного россиянами музея Романа Шухевича раскопана лестница, на которой командир Украинской повстанческой армии (УПА) принял свой последний бой.

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Историческая лестница: из-под завалов уничтоженного россиянами музея Шухевича спасли еще один экспонат

Медикаменты для израильских заложников и палестинцев прибывают в Газу в рамках соглашения, заключенного с Катаром

В рамках соглашения, заключенного при посредничестве Катара, в Газу были доставлены медикаменты для израильских заложников и палестинцев. Обмен включает медикаменты для израильских заложников в обмен на медикаменты и помощь для палестинского гражданского населения.

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Медикаменты для израильских заложников и палестинцев прибывают в Газу в рамках соглашения, заключенного с Катаром

Люди могли впервые достичь Китая на тысячи лет раньше, чем считалось - исследование

Переоценка археологических памятников на севере Китая свидетельствует, что Homo sapiens мог присутствовать там около 45 000 лет назад, гораздо раньше, чем считалось ранее.

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Люди могли впервые достичь Китая на тысячи лет раньше, чем считалось - исследование

Дело Гринкевичей: в Офисе генпрокурора заявили, что трех фигурантов отправили под стражу

Трех подозреваемых по делу Гринкевичей, связанному с поставкой некачественной военной одежды для Вооруженных сил Украины, отправили под стражу. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 миллионов гривен для каждого из них.

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Дело Гринкевичей: в Офисе генпрокурора заявили, что трех фигурантов отправили под стражу

В Сальвадоре вышла из тюрьмы женщина, которая была осуждена за аборт

Лилиан, женщина из Сальвадора, была освобождена из тюрьмы после семи лет заключения за потерю ребенка в 2015 году, что было расценено как аборт, строго запрещенный в Сальвадоре.

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В Сальвадоре вышла из тюрьмы женщина, которая была осуждена за аборт

В Киеве госпитализировали 8 воспитанников спортивного лицея-интерната. У 7 подтвердили COVID-19

Воспитанников Киевского спортивного лицея-интерната госпитализировали из-за COVID-19. Состояние здоровья пациентов в возрасте от 13 до 16 лет оценивается как средней тяжести.

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В Киеве госпитализировали 8 воспитанников спортивного лицея-интерната. У 7 подтвердили COVID-19

Власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу - росСМИ

Кыргызстан обвиняют в подавлении свободной журналистики, проводя обыски и задержания сотрудников СМИ по обвинениям в "пропаганде войны". 50 российских журналистов написали открытое письмо с призывом освободить их.

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Власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу - росСМИ

Швеция покупает новейшие мобильные системы ПВО малой дальности

Компания Saab получила заказ от Шведского агентства оборонных закупок на производство систем противовоздушной обороны MSHORAD.

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Швеция покупает новейшие мобильные системы ПВО малой дальности