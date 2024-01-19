Бельгійський Музей Африки досліджує походження своїх колекцій, придбаних під час колонізації

Бельгія передала Демократичній Республіці Конго перелік з понад 80 000 культурних об'єктів, вивезених у попередні століття з нинішньої території Конго. Про це повідомив директор Королівського музею Центральної Африки, відомого як Музей Африки, Барт Оврі в інтерв'ю AFP, передає УНН.

Деталі

Бельгія активно впроваджує процес реституції предметів, вивезених зі своєї колишньої колонії Конго. Триває дослідницький проект щодо походження предметів з музейних колекцій, багато з яких були придбані в період колонізації.

Ми хочемо дізнатися набагато більше про походження предметів і про те, чи можемо ми встановити, що вони були отримані шляхом крадіжки, насильства або маніпуляцій - прокоментував Барт Оврі.

У лютому 2022 року конголезькій владі було передано опис понад 80 000 культурних об'єктів (скульптур, масок, посуду, музичних інструментів тощо), переважно з території нинішньої Демократичної Республіки Конго. Чотири місяці потому Бельгія прийняла закон, що регулює реституцію майна, розграбованого в період між 1885 і 1960 роками, коли Конго було особистою власністю бельгійського короля Леопольда II, а потім стало бельгійською колонією аж до здобуття незалежності.

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За словами державного секретаря Томаса Дерміна, на даному етапі від Демократичної Республіки Конго чекають запит на реституцію. Після того має бути створена спільна комісія з бельгійських і конголезьких експертів, яка вирішить, чи є придбання об'єктів легітимним.

Контекст

Про реституцію об'єктів культурної спадщини у Конго говорять з 1960-х років. Тоді диктатор Мобут Сесе Секо висунув цю вимогу після виставки в США конголезьких предметів з брюссельських колекцій. Наприкінці 1970-х років музей повернув 114 предметів до країни, яка тоді називалася Заїр. Але то були предмети другорядного значення.

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