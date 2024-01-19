Кулеба обговорив ситуацію з захопленими в Сомалі українцями зі своїм африканським колегою
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм сомалійським колегою Алі Омаром ситуацію щодо захоплення українців сомалійськими бойовиками.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з очільником МЗС Сомалі Алі Омаром. Предметом розмови стало захоплення українців сомалійськими бойовиками.
Про це в соцмережі Х повідомив Кулеба, пише УНН.
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Провів розмову з виконувачем обов'язків міністра закордонних справ Сомалі Алі Омаром щодо ситуації з українськими громадянами, захопленими в Сомалі, і шляхів її врегулювання
Він додав, що міністри домовилися якнайшвидше підписати меморандум про встановлення дипломатичних відносин. За його словами, коли це станеться, не залишиться жодної африканської країни, з якою б Україна не встановила дипломатичних відносин.
Також Кулеба і Омар обговорили шляхи поглиблення співпраці між Україною та Африканським союзом.
Нагадаємо
Бойовики сомалійського угруповання "Аш-Шабаб" захопили вертоліт Організації Об'єднаних Націй, коли він здійснив вимушену посадку в районі, контрольованому ісламістськими угрупованням.
Речник МЗС Олег Ніколенко повідомляв, що на борту захопленого вертольоту знаходилось чотири українця.
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