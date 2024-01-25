Украина и Монголия договорились завершить работу над взаимным визовым ослаблением - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его монгольский коллега Батмунх Батцецег договорились завершить работу над взаимными визовыми послаблениями. Об этом Кулеба сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Я поговорил с министром иностранных дел Монголии Батцецегом Батмунхом о развитии украинско-монгольских отношений - написал Кулеба.

Дипломаты обсудили украинскую Формулу мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

"Мы также договорились возобновить заседания межправительственных комиссий и завершить работу над взаимными визовыми послаблениями", - указал Кулеба.

Кулеба переговорил с кенийским коллегой: рассчитывает на дальнейшее участие Кении в заседаниях по Формуле мира