Україна закликала Монголію долучитись до Саміту миру - МЗС
Київ • УНН
Заступник глави МЗС України Євген Перебийніс зустрівся з послом Монголії Доржем Бархасом, обговорив реалізацію формули миру президента Україна Володимира Зеленського та запросив Монголію приєднатися до ініціативи України та взяти участь у Всесвітньому саміті миру у Швейцарії.
У понеділок, 3 червня, заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс провів зустріч з послом Монголії в Україні (за сумісництвом) Доржем Бархасом. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України, передає УНН.
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Перебийніс подякував Доржу Бархасу за особистий внесок у розвиток відносин між двома державами в умовах протистояння України повномасштабній російській агресії
Сторони обговорили реалізацію Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Зокрема, Євген Перебийніс закликав монгольську сторону долучитися до української ініціативи та взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії
Україна і Монголія домовилися про політичні консультації на рівні МЗС - Кулеба01.05.24, 12:49 • 85378 переглядiв
Під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо активізації взаємодії України та Монголії у політичній, економічній та гуманітарній сферах.
Нагадаємо
Взимку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і його монгольський колега Батмунх Батцецег домовилися завершити роботу над взаємними візовими послабленнями.