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Україна і Монголія домовилися про політичні консультації на рівні МЗС - Кулеба

Україна і Монголія домовилися про політичні консультації на рівні МЗС - Кулеба

Київ • УНН

 • 85378 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм монгольською колегою розвиток двосторонніх відносин та співробітництва в рамках міжнародних організацій, домовившись про проведення політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами та запросивши її відвідати Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив зі своєю монгольською колегою Батцецег Батмунхіїн розвиток двосторонніх відносин, домовившись про проведення політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами та запросивши її відвідати Україну, пише УНН.

У мене була розмова з монгольською колегою Батцецег Батмунхіїн щодо розвитку наших двосторонніх відносин і співпраці в межах міжнародних організацій. Ми домовилися про проведення політичних консультацій між МЗС. Я також запросив міністра Батмунхіїн відвідати Україну

- вказав Кулеба у X.

Україна та Монголія домовились завершити роботу над взаємним візовим послабленням - Кулеба25.01.24, 10:23 • 22579 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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