Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба

Экс-чиновнику ВСУ, которого уличили в незаконном обогащении, выдомили еще одно подозрение

Экс-начальнику Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ сообщено о подозрении за декларирование недостоверных сведений в ежегодной декларации, в которой он указал о наличии у него более 2 млн грн наличных, несмотря на то, что не имел финансовых возможностей для накопления таких средств.