Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  42803 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  60752 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  96274 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  123518 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  119622 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128069 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154466 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149132 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204925 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  169062 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Новости по теме
Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба

Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба

  •  4399 просмотра
Акции Tesla упали более чем на 5% на фоне объявления о закрытии двух подразделений автопроизводителя

Акции Tesla упали более чем на 5% на фоне объявления о закрытии двух подразделений автопроизводителя

  •  3955 просмотра
Более 17 тысяч физических и юридических лиц уже в государственном реестре санкций

Более 17 тысяч физических и юридических лиц уже в государственном реестре санкций

  •  5934 просмотра
россияне обстреляли поселок Калиново в Донецкой области: есть погибший и раненые

россияне обстреляли поселок Калиново в Донецкой области: есть погибший и раненые

  •  6142 просмотра
В monobank произошел сбой в работе - Гороховский

В monobank произошел сбой в работе - Гороховский

  •  5726 просмотра
Писатель Станислав Асеев получил контузию на фронте

Писатель Станислав Асеев получил контузию на фронте

  •  8009 просмотра
Атака на рязанский НПЗ: горела установка первичной переработки нефти

Атака на рязанский НПЗ: горела установка первичной переработки нефти

  •  8684 просмотра
В Украине установили рекорд по самой массовой росписи писанок

В Украине установили рекорд по самой массовой росписи писанок

  •  7497 просмотра
Экс-чиновнику ВСУ, которого уличили в незаконном обогащении, выдомили еще одно подозрение

Экс-чиновнику ВСУ, которого уличили в незаконном обогащении, выдомили еще одно подозрение

  •  7229 просмотра
"После Пасхи": Евлаш заявил, что Воздушные силы не загадывают сроки поставки Украине F-16

"После Пасхи": Евлаш заявил, что Воздушные силы не загадывают сроки поставки Украине F-16

  •  9544 просмотра

Популярные

Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

  •  78468 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

  •  86660 просмотра
"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

  •  72779 просмотра
День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

  •  106992 просмотра
Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ

Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ

  •  111220 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  140257 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

  •  139009 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  155426 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  179617 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  211533 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  213334 просмотра

Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своей монгольской коллегой развитие двусторонних отношений и сотрудничества в рамках международных организаций, договорившись о проведении политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами и пригласив ее посетить Украину.

политика •   •  4399 просмотра
Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба

Акции Tesla упали более чем на 5% на фоне объявления о закрытии двух подразделений автопроизводителя

Акции Tesla упали на 5,5% на фоне объявления о сотне увольнений, включая закрытие двух подразделений и уход двух высокопоставленных руководителей.

Новости Мира •   •  3955 просмотра
Акции Tesla упали более чем на 5% на фоне объявления о закрытии двух подразделений автопроизводителя

Более 17 тысяч физических и юридических лиц уже в государственном реестре санкций

Государственный реестр санкций содержит данные о 10 085 физических и 7 125 юридических лиц, которые подпадают под ограничительные меры Украины.

Война •   •  5934 просмотра
Более 17 тысяч физических и юридических лиц уже в государственном реестре санкций

россияне обстреляли поселок Калиново в Донецкой области: есть погибший и раненые

В результате российского обстрела села Калиново в Донецкой области один человек погиб, еще двое получили ранения.

Война •   •  6142 просмотра
россияне обстреляли поселок Калиново в Донецкой области: есть погибший и раненые

В monobank произошел сбой в работе - Гороховский

Мобильный банк monobank потерпел сбой в работе в среду, соучредитель компании Олег Гороховский извинился за неудобства и заявил, что они работают над решением проблемы.

Экономика •   •  5726 просмотра
В monobank произошел сбой в работе - Гороховский

Писатель Станислав Асеев получил контузию на фронте

Писатель Станислав Асеев получил ранение во время боев на фронте возле села Очеретино и был госпитализирован.

Общество •   •  8009 просмотра
Писатель Станислав Асеев получил контузию на фронте

Атака на рязанский НПЗ: горела установка первичной переработки нефти

Установка первичной переработки нефти загорелась после атаки беспилотников Главного управления разведки Минобороны Украины на нефтеперерабатывающий завод в рязани, россия.

Война •   •  8684 просмотра
Атака на рязанский НПЗ: горела установка первичной переработки нефти

В Украине установили рекорд по самой массовой росписи писанок

Рекорд по самой массовой росписи 800 писанок мастерами из разных регионов Украины установили на Всеукраинском фестивале писанок в инновационном парке UNIT. CITY.

Культура •   •  7497 просмотра
В Украине установили рекорд по самой массовой росписи писанок

Экс-чиновнику ВСУ, которого уличили в незаконном обогащении, выдомили еще одно подозрение

Экс-начальнику Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ сообщено о подозрении за декларирование недостоверных сведений в ежегодной декларации, в которой он указал о наличии у него более 2 млн грн наличных, несмотря на то, что не имел финансовых возможностей для накопления таких средств.

Криминал и ЧП •   •  7229 просмотра
Экс-чиновнику ВСУ, которого уличили в незаконном обогащении, выдомили еще одно подозрение

"После Пасхи": Евлаш заявил, что Воздушные силы не загадывают сроки поставки Украине F-16

Спикер Военно-воздушных сил Украины Илья Евлаш заявил, что истребители F-16 начнут эксплуатироваться в Украине "после Пасхи", но не уточнил точной даты, поскольку она несколько раз менялась.

Война •   •  9544 просмотра
"После Пасхи": Евлаш заявил, что Воздушные силы не загадывают сроки поставки Украине F-16