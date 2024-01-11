Заместитель главы Пентагона рассказала о космическом потенциале Украины, который помог в войне
Киев • УНН
Заместитель госсекретаря Хикс подчеркнул эффективное использование Украиной космического потенциала в войне, что помогает обороняться от более сильного врага.
Заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс во время церемонии смены Космического командования США рассказала об устойчивом космическом потенциале Украины, который остановил агрессора. Ее речь опубликовали на сайте Пентагона, передает УНН.
Цитата
Мы все видели в Украине, как устойчивый, гибкий космический потенциал может помочь решительному защитнику остановить большего агрессора от достижения его целей
Детали
Она подчеркнула, что Министерство обороны США все больше инвестирует в космос, и общее преимущество Америки будет только расти.
Если говорить о масштабах, то в 2023 году КНР вывела на орбиту 240 полезных грузов, тогда как наша страна запустила более чем в 10 раз больше - более 2500 полезных грузов
Также она подчеркнула, что США стремятся предотвратить конфликт в космосе и других сферах путем сдерживания.
Помощь Украине обеспечит пополнение собственных оборонных запасов США - пресс-секретарь Пентагона22 декабрь 2023, 09:26 • 31633 просмотра
Заместитель главы Пентагона рассказала о космическом потенциале Украины, который помог в войне
Заместитель госсекретаря Хикс подчеркнул эффективное использование Украиной космического потенциала в войне, что помогает обороняться от более сильного врага.
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