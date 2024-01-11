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Заступниця глави Пентагону розповіла про космічний потенціал України, який допоміг у війні

Заступниця глави Пентагону розповіла про космічний потенціал України, який допоміг у війні

Київ • УНН

 • 29246 перегляди

Заступник держсекретаря Хікс підкреслив ефективне використання Україною космічного потенціалу у війні, що допомагає оборонятися від сильнішого ворога.

Заступника міністра оборони США Кетлін Хікс під час церемонії зміни Космічного командування США розповіла про стійкий космічний потенціал України, який зупинив агресора. Її промову опублікували на сайті Пентагону, передає УНН.

Цитата

Ми всі бачили в Україні, як стійкий, гнучкий космічний потенціал може допомогти рішучому захиснику зупинити більшого агресора від досягнення його цілей

сказала Хікс.

Деталі

Вона наголосила, що Міністерство оборони США дедалі більше інвестує в космос, і загальна перевага Америки лише зростатиме.

Якщо говорити про масштаби, то у 2023 році КНР вивела на орбіту 240 корисних вантажів, тоді як наша країна запустила в понад 10 разів більше — понад 2500 корисних вантажів

додала заступниця глави Пентагону.

Також вона наголосила, що США прагнуть запобігти конфлікту в космосі та інших сферах шляхом стримування.

Допомога Україні забезпечить поповнення власних оборонних запасів США - прес-секретар Пентагону22.12.23, 11:26 • 33924 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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