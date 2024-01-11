Заступниця глави Пентагону розповіла про космічний потенціал України, який допоміг у війні

Заступника міністра оборони США Кетлін Хікс під час церемонії зміни Космічного командування США розповіла про стійкий космічний потенціал України, який зупинив агресора. Її промову опублікували на сайті Пентагону, передає УНН.

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Ми всі бачили в Україні, як стійкий, гнучкий космічний потенціал може допомогти рішучому захиснику зупинити більшого агресора від досягнення його цілей

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Вона наголосила, що Міністерство оборони США дедалі більше інвестує в космос, і загальна перевага Америки лише зростатиме.

Якщо говорити про масштаби, то у 2023 році КНР вивела на орбіту 240 корисних вантажів, тоді як наша країна запустила в понад 10 разів більше — понад 2500 корисних вантажів