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Заместитель генерального директора МХП возглавил украинскую составляющую Совместного совета делового сотрудничества Украина – Королевство Саудовская Аравия

Киев • УНН

 • 108 просмотра

МХП имеет опыт работы в КСА и стремится углубить экономическое партнерство между странами.

Заместитель генерального директора МХП возглавил украинскую составляющую Совместного совета делового сотрудничества Украина – Королевство Саудовская Аравия

30 апреля 2025 года состоялось заседание украинской составляющей Совместного совета делового сотрудничества Украина – Королевство Саудовская Аравия, созданного на базе Торгово-промышленной палаты Украины. Председателем украинской составляющей Совета был избран Юрий Мельник, заместитель генерального директора по устойчивому развитию МХП, председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Юрий Федорович Мельник — Заслуженный работник сельского хозяйства Украины, доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, академик Национальной академии аграрных наук Украины. Он занимал должности заместителя Министра аграрной политики Украины, советника Премьер-министра Украины (2005), вице-премьер-министр Украины (2005–2006) и Министра аграрной политики Украины (2006–2010). Известный государственный деятель, которому присвоено звание Героя Украины — высшую государственную награду, которая предоставляется за выдающиеся заслуги перед страной.

Данная инициатива является важной в контексте расширения двустороннего сотрудничества между Украиной и КСА как на политическом, так и экономическом уровнях. Приоритетные направления работы Делового Совета охватывают несколько ключевых векторов. Совет будет выступать бизнес-платформой для регулярных бизнес-форумов, B2B-встреч и выставочных мероприятий. Она будет способствовать реализации совместных инвестиционных проектов в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, IT, энергетики и инфраструктуры. Отдельный акцент будет сделан на поддержке украинских экспортеров при выходе на рынок Королевства Саудовская Аравия. Также предусмотрен системный обмен аналитикой, рыночными тенденциями и информацией об изменениях в бизнес-среде обеих стран.

Этот шаг является важным этапом в развитии двустороннего экономического взаимодействия между Украиной и Саудовской Аравией. Создание Совета будет способствовать активизации сотрудничества между бизнесами двух стран, привлечению инвестиций и расширению торговых возможностей.

МХП, как один из ключевых игроков в сфере пищевых и агротехнологий Украины и международного рынка, имеет весомый опыт работы с саудовскими партнерами.

Компания MHP Saudi Arabia Trading Company была основана еще в 2021 году. Сейчас здесь работает более 60 сотрудников, а офисы расположены в Джидде (Jeddah) и Эр-Рияде (Riyadh). В 2023 году компания реализовала почти 80 тысяч тонн продукции.

Также продолжается партнерство с Сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компанией Саудовской Аравии (SALIC), которая в 2024 году приобрела 12,6% акций МХП, находящихся в обращении.

Успешный опыт МХП в Саудовской Аравии свидетельствует о значительном потенциале для расширения двустороннего экономического сотрудничества. МХП не только закрепилась на этом стратегическом рынке, но и готова делиться своим опытом, поддерживать другие украинские компании при выходе на рынок КСА, а также способствовать лучшему пониманию Украины среди саудовских партнеров — в частности в части особенностей ведения бизнеса, инвестиционных возможностей и регуляторной среды.

Экономическое присутствие Украины в Саудовской Аравии должно расти — и это общая задача украинских компаний, профильных ассоциаций и правительственных структур. Саудовский бизнес также проявляет растущую заинтересованность в сотрудничестве с Украиной, в частности в аграрном, инфраструктурном и инновационном секторах.

Дополнительным импульсом для активизации деловых контактов стала недавняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом. Во время переговоров стороны подтвердили важность скорейшего возобновления работы двустороннего Делового совета — площадки для обмена опытом, формирования совместных инициатив и усиления стратегической координации между украинским и саудовским бизнесом.

Возглавив украинскую составляющую Совместного совета делового сотрудничества Украина – Саудовская Аравия, МХП стремится способствовать углублению партнерства в сферах агропромышленности, технологий и инноваций.

"Для нас большая честь присоединиться к бизнес-диалогу, который государство выстраивает с Саудовской Аравией. МХП, как лидер по производству мяса птицы в Европе и мире, готова делиться своим опытом. Если говорить именно о Саудовской Аравии, то сейчас 20% всего импорта мяса птицы в этой стране приходится именно на продукцию МХП. Мы хорошо знаем этот рынок, понимаем его особенности и работаем там уже не первый год. Мы искренне верим, что усиление экономического партнерства с Саудовской Аравией открывает значительные возможности для развития украинского бизнеса на всем Ближнем Востоке. МХП готова активно способствовать расширению торгово-экономических связей и привлечению инвестиций", – отметил Юрий Мельник, заместитель генерального директора по устойчивому развитию МХП, председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Участие МХП в этой инициативе является логическим продолжением стратегии международного развития компании и ее вклада в укрепление экономического сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией. МХП поделится своей экспертизой, помогая выстраивать долгосрочные партнерские отношения между двумя странами.

О МХП

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и в Юго-Восточной Европе. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 36 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более чем 80 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-3 крупнейших инвесторов страны. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мʼясомаркет" и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает Кулинарный центр.

Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП – Громаді" компания развивает громады. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу "‎МХП Поруч".

Основатель и CEO МХП — украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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