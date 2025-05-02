Заступник генерального директора МХП очолив українську складову Спільної ради ділового співробітництва Україна – Королівство Саудівська Аравія

30 квітня 2025 року відбулося засідання української складової Спільної ради ділового співробітництва Україна – Королівство Саудівська Аравія, створеної на базі Торгово-промислової палати України. Головою української складової Ради було обрано Юрія Мельника, заступника генерального директора зі сталого розвитку МХП, голову Наглядової ради Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Юрій Федорович Мельник — Заслужений працівник сільського господарства України, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, академік Національної академії аграрних наук України. Він обіймав посади заступника Міністра аграрної політики України, радника Прем’єр-міністра України (2005), віце-прем'єр-міністр України (2005–2006) та Міністра аграрної політики України (2006–2010). Відомий державний діяч, якому присвоєно звання Героя України — найвищу державну нагороду, яка надається за видатні заслуги перед країною.

Дана ініціатива є важливою у контексті розширення двосторонньої співпраці між Україною та КСА як на політичному, так і економічному рівнях. Пріоритетні напрями роботи Ділової Ради охоплюють кілька ключових векторів. Рада виступатиме бізнес-платформою для регулярних бізнес-форумів, B2B-зустрічей та виставкових заходів. Вона сприятиме реалізації спільних інвестиційних проєктів у сферах сільського господарства, харчової промисловості, IT, енергетики та інфраструктури. Окремий акцент буде зроблено на підтримці українських експортерів у виході на ринок Королівства Саудівська Аравія. Також передбачено системний обмін аналітикою, ринковими тенденціями та інформацією про зміни у бізнес-середовищі обох країн.

Цей крок є важливим етапом у розвитку двосторонньої економічної взаємодії між Україною та Саудівською Аравією. Створення Ради сприятиме активізації співпраці між бізнесами двох країн, залученню інвестицій та розширенню торгівельних можливостей.

МХП, як один із ключових гравців у сфері харчових та агротехнологій України та міжнародного ринку, має вагомий досвід роботи із саудівськими партнерами.

Компанія MHP Saudi Arabia Trading Company була заснована ще у 2021 році. Наразі тут працює понад 60 співробітників, а офіси розташовані у Джидді (Jeddah) та Ер-Ріяді (Riyadh). У 2023 році компанія реалізувала майже 80 тисяч тонн продукції.

Також триває партнерство з Сільськогосподарською та тваринницькою інвестиційною компанією Саудівської Аравії (SALIC), яка у 2024 році придбала 12,6% акцій МХП, що перебувають в обігу.

Успішний досвід МХП у Саудівській Аравії свідчить про значний потенціал для розширення двосторонньої економічної співпраці. МХП не лише закріпилася на цьому стратегічному ринку, але й готова ділитися своїм досвідом, підтримувати інші українські компанії у виході на ринок КСА, а також сприяти кращому розумінню України серед саудівських партнерів — зокрема в частині особливостей ведення бізнесу, інвестиційних можливостей та регуляторного середовища.

Економічна присутність України в Саудівській Аравії має зростати — і це спільне завдання українських компаній, профільних асоціацій та урядових структур. Саудівський бізнес також виявляє зростаючу зацікавленість у співпраці з Україною, зокрема в аграрному, інфраструктурному та інноваційному секторах.

Додатковим імпульсом для активізації ділових контактів стала нещодавня зустріч Президента України Володимира Зеленського з Наслідним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом. Під час перемовин сторони підтвердили важливість якнайшвидшого відновлення роботи двосторонньої Ділової ради — майданчика для обміну досвідом, формування спільних ініціатив і посилення стратегічної координації між українським та саудівським бізнесом.

Очоливши українську складову Спільної ради ділового співробітництва Україна – Саудівська Аравія, МХП прагне сприяти поглибленню партнерства у сферах агропромисловості, технологій та інновацій.

"Для нас велика честь долучитися до бізнес-діалогу, який держава вибудовує із Саудівською Аравією. МХП, як лідер з виробництва м’яса птиці в Європі та світі, готова ділитися своїм досвідом. Якщо говорити саме про Саудівську Аравію, то наразі 20% усього імпорту м’яса птиці в цій країні припадає саме на продукцію МХП. Ми добре знаємо цей ринок, розуміємо його особливості й працюємо там уже не перший рік. Ми щиро віримо, що посилення економічного партнерства із Саудівською Аравією відкриває значні можливості для розвитку українського бізнесу на всьому Близькому Сході. МХП готова активно сприяти розширенню торгівельно-економічних зв’язків і залученню інвестицій", – зазначив Юрій Мельник, заступник генерального директора зі сталого розвитку МХП, голова Наглядової ради Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Участь МХП у цій ініціативі є логічним продовженням стратегії міжнародного розвитку компанії та її внеску у зміцнення економічної співпраці між Україною та Саудівською Аравією. МХП поділиться своєю експертизою, допомагаючи вибудовувати довгострокові партнерські відносини між двома країнами.

Про МХП

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та у Південно-Східній Європі. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 36 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-3 найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.

Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП – Громаді" компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.