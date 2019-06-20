Покушение на черкасского журналиста: допрошено более 1300 человек

"Проводятся соответствующие меры, уже допрошено более 1300 человек, обработано более 100 камер видеонаблюдения по маршруту потерпевшего", - сказали в пресс-службе.

Напомним, сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, которого избили 4 мая.

Следствие рассматривает три основные версии покушения на убийство черкасского журналиста Вадима Комарова.

Напомним, 4 мая на углу улиц Небесной Сотни - Надпильна в Черкассах жестоко избили местного журналиста Вадима Комарова. Впоследствии его прооперировали, он впал в кому.

Добавим, что Уголовное производство по этому факту переквалифицировали по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).