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Замах на черкаського журналіста: допитано понад 1300 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Наразі допитано понад 1300 осіб щодо вбивства черкаського журналіста Вадима Комарова, якого жорстоко побили 4 травня. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Черкаській області.

Замах на черкаського журналіста: допитано понад 1300 осіб

"Проводяться відповідні заходи, вже допитано понад 1300 осіб, опрацьовано понад 100 камер відеоспостереження по маршруту потерпілого", - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні вночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили 4 травня.

Слідство розглядає основні три версії замаху на вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова.

Нагадаємо, 4 травня на розі вулиць Небесної Сотні — Надпільна у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Згодом його прооперували, він впав у кому.

Додамо, що Кримінальне провадження за цим фактом перекваліфікували за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство).

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