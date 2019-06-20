Замах на черкаського журналіста: допитано понад 1300 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Наразі допитано понад 1300 осіб щодо вбивства черкаського журналіста Вадима Комарова, якого жорстоко побили 4 травня. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Черкаській області.
"Проводяться відповідні заходи, вже допитано понад 1300 осіб, опрацьовано понад 100 камер відеоспостереження по маршруту потерпілого", - сказали в прес-службі.
Нагадаємо, сьогодні вночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили 4 травня.
Слідство розглядає основні три версії замаху на вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова.
Нагадаємо, 4 травня на розі вулиць Небесної Сотні — Надпільна у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Згодом його прооперували, він впав у кому.
Додамо, що Кримінальне провадження за цим фактом перекваліфікували за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство).