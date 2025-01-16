Законопроекты об отмене "правок Лозового": 185 голосов "за"

Относительно отмены поправок Лозового и рассмотрения альтернативных законопроектов которые должны их отменить: как передает нардеп Ярослав Железняк - 185 голосов за включение в повестку дня сессии, сообщает УНН.

Правки Лозового.... 185 голосов за включение в повестку дня сессии ... сорвали даже такое. Это будет большая проблема по МВФ