Законопроекты об отмене "правок Лозового": 185 голосов "за"
Киев • УНН
Попытка принять отмену так называемых «правок Лозового»: 185 депутатов поддержали включение в повестку дня. Ранее Комитет ВР рекомендовал рассмотреть 4 законопроекта.
Относительно отмены поправок Лозового и рассмотрения альтернативных законопроектов которые должны их отменить: как передает нардеп Ярослав Железняк - 185 голосов за включение в повестку дня сессии, сообщает УНН.
Правки Лозового.... 185 голосов за включение в повестку дня сессии ... сорвали даже такое. Это будет большая проблема по МВФ
Напомним,
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал рассмотреть основной и еще 3 альтернативных законопроекта, которые должны отменить "правки Лозового", и принять один из них "на усмотрение зала".
Справка
Так называемые "правки Лозового" предусматривают, что любое дело могут закрыть, если суд признает, что до предъявления подозрения конкретным лицам следователи или детективы вели расследование дольше определенного периода.
Важна полная отмена "правок Лозового" - САП09.08.24, 12:39 • 19929 просмотров