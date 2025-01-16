Законопроекты об отмене "правок Лозового": 185 голосов "за"

ukenru
Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
10:49 • 45334 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 127256 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 143929 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 177541 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 267790 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 170900 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 192314 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 160617 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 143269 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 240305 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На ВОТ Донетчины россияне меняют демографический состав населения за счет азиатских мигрантов

На ВОТ Донетчины россияне меняют демографический состав населения за счет азиатских мигрантов

16 января, 01:48 • 111630 просмотра
Новые санкции действуют эффективнее признания России государством-спонсором терроризма - Госдеп

Новые санкции действуют эффективнее признания России государством-спонсором терроризма - Госдеп

16 января, 01:58 • 111160 просмотра
В своей прощальной речи Байден вспомнил Украину

В своей прощальной речи Байден вспомнил Украину

16 января, 03:13 • 114208 просмотра
Франция и Британия ведут переговоры об отправке миротворческих войск в Украину - The Telegraph

Франция и Британия ведут переговоры об отправке миротворческих войск в Украину - The Telegraph

16 января, 04:20 • 108365 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

10:18 • 66675 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 158310 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 176565 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 176856 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 267772 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 192708 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

10:18 • 66843 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 119027 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 153038 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 142302 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 145759 просмотра
Актуальное
Законопроекты об отмене "правок Лозового": 185 голосов "за"

Законопроекты об отмене "правок Лозового": 185 голосов "за"

Киев  •  УНН

 • 7465 просмотра

Read in English

Попытка принять отмену так называемых «правок Лозового»: 185 депутатов поддержали включение в повестку дня. Ранее Комитет ВР рекомендовал рассмотреть 4 законопроекта.

Относительно отмены поправок Лозового и рассмотрения альтернативных законопроектов которые должны их отменить: как передает нардеп Ярослав Железняк - 185 голосов за включение в повестку дня сессии, сообщает УНН.

Правки Лозового.... 185 голосов за включение в повестку дня сессии ... сорвали даже такое. Это будет большая проблема по МВФ

- пишет Железняк.

Напомним,

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал рассмотреть основной и еще 3 альтернативных законопроекта, которые должны отменить "правки Лозового", и принять один из них "на усмотрение зала".

Справка

Так называемые "правки Лозового" предусматривают, что любое дело могут закрыть, если суд признает, что до предъявления подозрения конкретным лицам следователи или детективы вели расследование дольше определенного периода.

Важна полная отмена "правок Лозового" - САП09.08.24, 12:39 • 19929 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
verkhovna-radaВерховная Рада

Обратиться по вопросам размещения рекламы