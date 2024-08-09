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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Важна полная отмена "правок Лозового" - САП

Важна полная отмена "правок Лозового" - САП

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 09:39  •  4353 просмотра

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Руководитель САП Александр Клименко отметил важность полной отмены 'правок Лозового'. Это позволит спасти много уголовных производств с миллиардными убытками и передать право продления сроков следствия прокурору.

Для Специализированной антикоррупционной прокуратуры является важным полная отмена так называемых "правок Лозового". Об этом сообщил руководитель САП Александр Клименко во время брифинга, объяснив, каким образом можно решить этот вопрос, передает корреспондент УНН.

Детали

"Для нас важна полная отмена так называемых "правок Лозового". Это не достаточно сложное понятие, я считаю, что достаточно лишь отменить основание закрытия уголовного производства из-за так называемого пропуска сроков досудебного расследования и передать право продления сроков следствия после сообщения лицу о подозрении прокурору. Это достаточно простой законопроект может быть, который решит и спасет огромное количество уголовных производств, где установлены миллиардные и миллиардные убытки", - рассказал Клименко.

Дополнение

В 2023 году Верховная Рада приняла в целом законопроект о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), но только с "очень частичной" отменой некоторых норм "правок Лозового".

Иностранные эксперты, которые провели аудит деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины за 2021-2023 годы, указали на необходимость отмены так называемых "правок Лозового", ведь они только мешают детективам.

Напомним

В октябре 2023 года ВАКС закрыл дело одесского бизнесмена Вадима Альперина о создании им коррупционных схем на таможне, которые нанесли государству ущерб на сумму более 60 млн гривен. Апелляционная палата ВАКС 22 марта 2024 года отменила решение ВАКС о закрытии дела Альперина и назначила повторное его рассмотрение в суде первой инстанции.

Дело закрыли из-за истечения срока досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении (пункт 10 часть 1 ст .284 УПК). Этот пункт добавили после принятия "правок Лозового".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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