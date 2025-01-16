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Скасування “правок Лозового”: комітет рекомендував розглянути всі 4 законопроєкти

Скасування “правок Лозового”: комітет рекомендував розглянути всі 4 законопроєкти

Київ • УНН

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Комітет ВР з правоохоронної діяльності рекомендував розглянути всі 4 законопроєкти щодо скасування "правок Лозового". Рішення про ухвалення одного з них буде прийнято "на розсуд залу".

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував розглянути основний і ще 3 альтернативних законопроєкти, які мають скасувати "правки Лозового", та ухвалити один з них "на розсуд залу".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

З законопроєктами по відміні "правок Лозового" інтрига ще стає більше. Тільки що Комітет прийняв дуже нестандартне рішення. Рекомендував всі 4-и законопроекти "на розсуд залу". Тобто сьогодні будуть по черзі голосувати за кожен. 12-ть в цілому голосувань, якщо одне не набере. Щось виглядає це як шлях до провалу

- повідомив Железняк.

Доповнення

"Правки Лозового" передбачають, що будь-яку справу можуть закрити, якщо суд визнає, що до предʼявлення підозри конкретним особам слідчі чи детективи вели розслідування довше за певний період.

В 2023 році парламент ухвалив законопроєкт №10060 щодо незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), але лише із "дуже частковим" скасуванням деяких норм "правок Лозового".

В грудні 2024 року Кабінет міністрів вніс законопроєкт, який передбачає виключити норму, за якою кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи.

Згодом до Верховної Ради подали ще 3 альтернативні законопроєкти. Зокрема, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована прокуратура підтримали законопроєкт №12367-3, який спрямований на підвищення ефективності досудового розслідування та забезпечення невідворотності покарання за корупційні правопорушення.

В НАБУ вказують, що законопроєкт передбачає важливі зміни до Кримінального процесуального кодексу України, зокрема:

скасовує норму про закриття кримінального провадження через закінчення строків досудового розслідування, що дозволить унеможливити ситуації, коли особи уникають відповідальності через формальні строки, навіть у випадках, коли їм повідомлено про підозру.

Це особливо важливо для розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів;дозволяє керівнику САП продовжувати строки досудового розслідування без необхідності звернення до слідчого судді, що унеможливлює автоматичне закриття проваджень через формальне закінчення строку розслідування;

надає САП право створювати спільні слідчі групи у справах НАБУ, що дозволить швидше розкривати складні корупційні схеми, вчинені в різних юрисдикціях;

врегульовує питання екстрадиції у корупційних злочинах: запити про видачу осіб, підозрюваних у кримінальних провадженнях НАБУ, відтепер зможуть направляти як генеральний прокурор, так і керівник САП.

Це пришвидшить процес повернення осіб до України для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Павло Башинський

Павло Башинський

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