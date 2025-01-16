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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отмена «правок Лозового»: комитет рекомендовал рассмотреть все 4 законопроекта

Отмена «правок Лозового»: комитет рекомендовал рассмотреть все 4 законопроекта

Киев  •  УНН

 • 8743 просмотра

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Комитет ВР по правоохранительной деятельности рекомендовал рассмотреть все 4 законопроекта об отмене «правок Лозового». Решение о принятии одного из них будет принято «на усмотрение зала».

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал рассмотреть основной и еще 3 альтернативных законопроекта, которые должны отменить «правки Лозового», и принять один из них «на усмотрение зала».

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

С законопроектами по отмене «правок Лозового» интрига еще становится больше. Только что Комитет принял очень нестандартное решение. Рекомендовал все 4-е законопроекта «на усмотрение зала». То есть сегодня будут поочередно голосовать за каждый. 12-ть в целом голосований, если одно не наберет. Что-то выглядит это как путь к провалу

- сообщил Железняк.

Дополнение

«Правки Лозового» предусматривают, что любое дело могут закрыть, если суд признает, что до предъявления подозрения конкретным лицам следователи или детективы вели расследование дольше определенного периода.

В 2023 году парламент принял законопроект №10060 о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), но только с «очень частичной» отменой некоторых норм «правок Лозового».

В декабре 2024 года Кабинет министров внес законопроект, который предусматривает исключить норму, по которой уголовное производство закрывается в случае, если после сообщения лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, кроме случая сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека.

Впоследствии в Верховную Раду подали еще 3 альтернативных законопроекта. В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная прокуратура поддержали законопроект №12367-3, который направлен на повышение эффективности досудебного расследования и обеспечения неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения.

В НАБУ указывают, что законопроект предусматривает важные изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, в частности:

отменяет норму о закрытии уголовного производства из-за истечения сроков досудебного расследования, что позволит исключить ситуации, когда лица избегают ответственности из-за формальных сроков, даже в случаях, когда им сообщено о подозрении.

Это особенно важно для расследования тяжких и особо тяжких преступлений; позволяет руководителю САП продлевать сроки досудебного расследования без необходимости обращения к следственному судье, что делает невозможным автоматическое закрытие производств из-за формального окончания срока расследования;

предоставляет САП право создавать совместные следственные группы по делам НАБУ, что позволит быстрее раскрывать сложные коррупционные схемы, совершенные в разных юрисдикциях;

урегулирует вопрос экстрадиции в коррупционных преступлениях: запросы о выдаче лиц, подозреваемых в уголовных производствах НАБУ, отныне смогут направлять как генеральный прокурор, так и руководитель САП.

Это ускорит процесс возвращения лиц в Украину для привлечения их к ответственности.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об установлении ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Павел Башинский

Павел Башинский

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