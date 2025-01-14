Встановлення відповідальності за порушення санкцій: Зеленський вніс у ВР законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

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Відповідно до інформації на сайті ВР, наразі текст законопроєкту та пояснювальна записка відсутні.

Проєкт закону передано одержано Верховною Радою та передано на розгляд керівництва.

Нагадаємо

Сьогодні, 14 січня, Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.