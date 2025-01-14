Установление ответственности за нарушение санкций: Зеленский внес в ВР законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об установлении ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Согласно информации на сайте ВР, пока текст законопроекта и пояснительная записка отсутствуют.

Проект закона передан получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководства.

Напомним,

Сегодня, 14 января, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украинеи военного положения и всеобщей мобилизации.