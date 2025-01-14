Установление ответственности за нарушение санкций: Зеленский внес в ВР законопроект
Киев • УНН
Президент внес в Верховную Раду законопроект об ответственности за нарушение санкций. Документ передан на рассмотрение руководства парламента, текст законопроекта пока не обнародован.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об установлении ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
Согласно информации на сайте ВР, пока текст законопроекта и пояснительная записка отсутствуют.
Проект закона передан получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководства.
Напомним,
Сегодня, 14 января, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украинеи военного положения и всеобщей мобилизации.