Законопроєкти про скасування "правок Лозового": 185 голосів "за"
Київ • УНН
Спроба ухвалити скасування так званих "правок Лозового": 185 депутатів підтримали включення у порядок денний. Раніше Комітет ВР рекомендував розглянути 4 законопроєкти.
Щодо відміни правок Лозового та розгляду альтернативних законопроєктів які мають їх скасувати: як передає нардеп Ярослав Железняк - 185 голосів за включення у порядок денний сесії, повідомляє УНН.
Правки Лозового…. 185 голосів за включення у порядок денний сесії … зірвали навіть таке. Це буде велика проблема по МВФ
Нагадаємо
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував розглянути основний і ще 3 альтернативних законопроєкти, які мають скасувати "правки Лозового", та ухвалити один з них "на розсуд залу".
Довідка
Так звані "правки Лозового" передбачають, що будь-яку справу можуть закрити, якщо суд визнає, що до предʼявлення підозри конкретним особам слідчі чи детективи вели розслідування довше за певний період.
Важливе повне скасування "правок Лозового" - САП09.08.24, 12:39 • 20019 переглядiв