Законопроєкти про скасування "правок Лозового": 185 голосів "за"

Щодо відміни правок Лозового та розгляду альтернативних законопроєктів які мають їх скасувати: як передає нардеп Ярослав Железняк - 185 голосів за включення у порядок денний сесії, повідомляє УНН.

Правки Лозового…. 185 голосів за включення у порядок денний сесії … зірвали навіть таке. Це буде велика проблема по МВФ