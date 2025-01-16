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Законопроєкти про скасування "правок Лозового": 185 голосів "за"

Законопроєкти про скасування "правок Лозового": 185 голосів "за"

Київ • УНН

 • 19574 перегляди

Спроба ухвалити скасування так званих "правок Лозового": 185 депутатів підтримали включення у порядок денний. Раніше Комітет ВР рекомендував розглянути 4 законопроєкти.

Щодо відміни правок Лозового та розгляду альтернативних законопроєктів які мають їх скасувати: як передає нардеп Ярослав Железняк - 185 голосів за включення у порядок денний сесії, повідомляє УНН.

Правки Лозового…. 185 голосів за включення у порядок денний сесії … зірвали навіть таке. Це буде велика проблема по МВФ

- пише Железняк.

Нагадаємо

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував розглянути основний і ще 3 альтернативних законопроєкти, які мають скасувати "правки Лозового", та ухвалити один з них "на розсуд залу".

Довідка

Так звані "правки Лозового" передбачають, що будь-яку справу можуть закрити, якщо суд визнає, що до предʼявлення підозри конкретним особам слідчі чи детективи вели розслідування довше за певний період.

Важливе повне скасування "правок Лозового" - САП09.08.24, 12:39 • 20019 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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