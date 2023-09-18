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Закон о е-декларировании: комитет рекомендовал парламенту принять норматив в целом

Закон о е-декларировании: комитет рекомендовал парламенту принять норматив в целом

Киев • УНН

 • 164156 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Комитет по вопросам антикоррупционной политики по итогам заседания рекомендовал принять предложения президента Украины к закону о е-декларировании и принять Закон в целом, пишет УНН со ссылкой на учреждение.

Детали

Сегодня, 18 сентября 2023 года, состоялось заседание Комитета по вопросам антикоррупционной политики, во время которого были рассмотрены предложения Президента Украины к Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" (рег. №9534), принятого Верховной Радой Украины 5 сентября 2023 года.

Отмечается, что, предложенный вышеупомянутым Законом Украины подход не обеспечивает открытого доступа к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, не согласуется с принципами государственной политики и международными обязательствами Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

В этой связи президент предложил устранить указанные несогласованности.

Цитата

"Народные депутаты Украины - члены Комитета по вопросам антикоррупционной политики проанализировали и обсудили предложения Президента Украины к Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" и приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять предложения Президента Украины и Закон в целом", - говорится в сообщении. 

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Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в повестке дня парламента на этой неделе будет возвращение деклараций и увольнение с должности главы Комитета по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича, написал народный депутат Алексей Гончаренко.

В начале сентября украинцы призвали Президента Украины Владимира Зеленского "наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент с требованием открыть реестр имущественных деклараций чиновников". Соответствующая инициатива за несколько часов собрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения, а именно - более 25 тысяч голосов.

Украинские Национальные Новости

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