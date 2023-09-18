Закон про про е-декларування: комітет рекомендував парламенту прийняти норматив в цілому

Деталі

Сьогодні, 18 вересня 2023 року, відбулося засідання Комітету з питань антикорупційної політики, під час якого було розглянуто пропозиції Президента України до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" (реєстр. №9534), прийнятого Верховною Радою України 5 вересня 2023 року.

Зазначається, що, запропонований вищезазначеним Законом України підхід не забезпечує відкритого доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не узгоджується із засадами державної політики та міжнародними зобов’язаннями України у сфері запобігання та протидії корупції.

У цьому зв’язку президент запропонував усунути зазначені неузгодженості.

Цитата

"Народні депутати України - члени Комітету з питань антикорупційної політики проаналізували та обговорили пропозиції Президента України до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" і ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти пропозиції Президента України та Закон в цілому", - йдеться в повідомленні.

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Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, на порядку денному парламенту цього тижня буде повернення декларацій та звільнення з посади голови Комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, написав народний депутат Олексій Гончаренко.

На початку вересня українці закликали Президента України Володимира Зеленського "накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту з вимогою відкрити реєстр майнових декларацій чиновників". Відповідна ініціатива за кілька годин зібрала необхідну кількість голосів для її розгляду, а саме - понад 25 тисяч голосів.