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Цього тижня рада звільнить Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи - нардепи

Цього тижня рада звільнить Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи - нардепи

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. На цьому пленарному тижні у порядку денному буде голосування за зняття з посади голови Комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, пише УНН з посиланням на народних обранців.

Цитата

"Говорять на цьому тижні Рада звільнить посаду голови Комітету з питань свободи слова яку зараз займає Нестор Шуфрич. Чекаємо постанову на сайті (хоча там вже є декілька з минулої сесії)", - пише народний депутат Ярослав Железняк.

"Шуфріч - да. Буде знятий. Декларації - да, будуть повернені. Цього тижня. Такий порядок денний у нас", - пише народний депутат Олексій Гончаренко.

Доповнення

Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.

Як повідомили УНН джерела в СБУ, вдома у народного депутата Нестора Шуфрича під час обшуків співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Сам народний депутат у залі Печерського районного суду заявив, що документ був "переданий в ОБСЄ" і "стосувався принципів збереження Донеччини та Луганщини в межах областей України".

Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави. Він перебуватиме під вартою до 13 листопада включно. Його було взято під варту в залі суду.

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