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Люстра чи фонтан: Шуфрич поклав край дебатам навколо “таємничого предмета у целофані”

Люстра чи фонтан: Шуфрич поклав край дебатам навколо “таємничого предмета у целофані”

Київ • УНН

 • 9178198 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Печерському суді Києва нардеп Нестор Шуфрич поклав край дебатам про “таємничий предмет у целофані”, відповівши на питання журналістів, пише УНН.

Цитата

На питання журналістів, чим є загадковий предмет, який викликав дискусії у мережі нардеп відповів: “Це ваза. Це, бачите, ведуться ремонтні роботи і все накрили”.

Деталі

У соціальних мережах після затримання та обшуків у Нестора Шуфрича почали точитись дискусії навколо того, чим насправді є “загадковий предмет” на тлі фотографій з дому нардепа. Користувачі мережі зауважили, що він схожий на люстру або на фонтан.

Нагадаємо

Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.

Також під час обшуку вдома у народного депутата Нестора Шуфрича знайшли "класичний джентльменський набір ватніка і русофіла". Зокрема колорадські стрічки, нагороди і кітелі.

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