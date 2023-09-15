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Люстра или фонтан: Шуфрич положил конец дебатам вокруг "таинственного предмета в целлофане"

Киев • УНН

 • 9178197 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Печерском суде Киева нардеп Нестор Шуфрич положил конец дебатам о “таинственном предмете в целлофане”, ответив на вопросы журналистов, пишет УНН.

Цитата

На вопрос журналистов, чем является загадочный предмет, который вызвал дискуссии в сети нардеп ответил: “Это ваза. Это, видите, ведутся ремонтные работы и все накрыли”.

Детали

В социальных сетях после задержания и обысков у Нестора Шуфрича начали вестись дискуссии вокруг того, чем на самом деле является “загадочный предмет” на фоне фотографий из дома нардепа. Пользователи сети отметили, что он похож на люстру или на фонтан.

Напомним

Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога.

Также во время обыска дома у народного депутата Нестора Шуфрича нашли "классический джентльменский набор ватника и русофила". В частности колорадские ленты, награды и кители.

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