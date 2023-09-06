Закликають ветувати закон про е-декларування: українці подали петицію Зеленському і за кілька годин зібрали понад 25 тисяч голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Українці закликають Президента України Володимира Зеленського "накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту з вимогою відкрити реєстр майнових декларацій чиновників". Відповідна ініціатива за кілька годин зібрала необхідну кількість голосів для її розгляду, а саме - понад 25 тисяч голосів, передає УНН.
Цитата
«Закликаю Президента України Володимира Зеленського повернути до Верховної Ради проєкт закону № 9534 «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» з вимогою негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного терміну (накласти вето з пропозиціями)», - йдеться у петиції №22/204906-еп.
Деталі
У вівторок, 5 вересня народні депутати України ухвалили у другому читанні законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників. Таким чином Верховна рада підтримала відновлення електронного декларування в Україні, однак нардепи провалили голосування за поправкою № 371 — про відкриття декларацій. Отже, декларації чиновників будуть закриті ще протягом одного року.
Додатково
Петицію про відкриття декларацій чиновників зареєстровано 6 вересня. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за дві години ініціатива зібрала необхідну кількість голосів.
Наразі її підтримали понад 27 тис. людей.
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