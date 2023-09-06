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Призывают ветировать закон об е-декларировании: украинцы подали петицию Зеленскому и за несколько часов собрали более 25 тысяч голосов

Призывают ветировать закон об е-декларировании: украинцы подали петицию Зеленскому и за несколько часов собрали более 25 тысяч голосов

Киев • УНН

 • 508005 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украинцы призывают Президента Украины Владимира Зеленского "наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент с требованием открыть реестр имущественных деклараций чиновников". Соответствующая инициатива за несколько часов собрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения, а именно - более 25 тысяч голосов, передает УНН.

Цитата

«Призываю Президента Украины Владимира Зеленского вернуть в Верховную Раду проект закона № 9534 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения» с требованием немедленно обеспечить публичный доступ к реестру деклараций без ожидания годового срока (наложить вето с предложениями)», - говорится в петиции №22/204906-еп.

Детали

Во вторник, 5 сентября народные депутаты Украины приняли во втором чтении законопроект №9534 о восстановлении электронного декларирования для чиновников. Таким образом Верховная рада поддержала восстановление электронного декларирования в Украине, однако нардепы провалили голосование по поправке № 371 — об открытии деклараций. Следовательно, декларации чиновников будут закрыты еще в течение одного года.

Дополнительно

Петиция об открытии деклараций чиновников зарегистрирована 6 сентября. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за два часа инициатива собрала необходимое количество голосов.

На данный момент ее поддержали более 27 тыс. человек.

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