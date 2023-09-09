Арахамія поясним, чому ВР проголосувала за закритий реєстр декларацій

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“Завдання, було поставлено перед парламентом: відновити декларування у вигляді, який задовольняє Єврокомісію та Міжнародний валютний фонд. Попередньо, за добу до голосування, у Комітеті антикорупційної політики була складена складна таблиця до редакції до 2-го читання. Я на цьому комітеті був понад 10 годин, був важкий комітет, і врешті-решт склали саме цю таблицю в тому вигляді, тому була в принципі настанова голосувати саме за таблицю, щоб ні в якому разі не порушити конструкцію, яка була складена на комітеті. Тому сам закон в тому вигляді, в якому він проголосований Верховною Радою, це результат перемовин з МВФ та Єврокомісією”, - сказав Арахамія.

Він додав, що Верховна Рада врахувала певні нюанси, наприклад, ризик безпеки для військових та членів їхніх родин. Для цих людей реєстр буде закритий.

“Для народних депутатів, міністрів – немає загроз безпеки. Але декларантів понад 1 мільйона. І якщо б я вам показав, наприклад, листи від військових, які взагалі казали про те, що треба закрити повністю реєстр. Так, ми знайшли компроміс. Для військових, які зараз виконують бойові завдання, ми закрили реєстри і дозволили їм взагалі не декларуватись. Тільки після того, як звільниться з лав Збройних Сил чи буде мобілізований, або можливо за якусь іншу обставину. А тих, хто відноситься до так званих груп ризику, тобто ті, хто закуповують товари та послуги для військових, ті, хто працюють у територіальний центр комплектування після цих скандалів, – їм ми сказали, що їм треба все ж таки буде декларуватись. І саме таке ж саме по декларантам”, - повідомив Арахамія.

Він додав, що крім військових, депутатів та міністрів, є багато інших людей, які працюють на благо України. Наприклад, члени громад, голови громад, мери та депутати місцевих рад. Вони живуть і працюють у прифронтових районах, де небезпечно. Деякі з цих людей мають родичів, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Їхні прізвища можуть опинитися в списках на знищення.

Нагадаємо

Парламент України відновив декларування, але громадськість незадоволена тим, що реєстр декларантів за замовчуванням доступний лише для перевіряючих органів.