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Арахамія поясним, чому ВР проголосувала за закритий реєстр декларацій

Арахамія поясним, чому ВР проголосувала за закритий реєстр декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія в ефірі телемарафону пояснив, чому Верховна Рада ухвалила закон про відновлення електронного декларування, але реєстр декларацій буде закритим для громадськості. Він зазначив, що рішення було прийнято на прохання військових і інших публічних діячів, які працюють на прифронтових територіях і побоюються за безпеку своїх родичів, передає УНН.

Цитата 

“Завдання,  було поставлено перед парламентом: відновити декларування у вигляді, який задовольняє Єврокомісію та Міжнародний валютний фонд. Попередньо, за добу до голосування, у Комітеті антикорупційної політики була складена складна таблиця до редакції до 2-го читання. Я на цьому комітеті був понад 10 годин, був важкий комітет, і врешті-решт склали саме цю таблицю в тому вигляді, тому була в принципі настанова голосувати саме за таблицю, щоб ні в якому разі не порушити конструкцію, яка була складена на комітеті. Тому сам закон в тому вигляді, в якому він проголосований Верховною Радою, це результат перемовин з МВФ та Єврокомісією”, - сказав Арахамія. 

Він додав, що Верховна Рада врахувала певні нюанси, наприклад, ризик безпеки для військових та членів їхніх родин. Для цих людей реєстр буде закритий. 

“Для народних депутатів, міністрів – немає загроз безпеки. Але декларантів понад 1 мільйона. І якщо б я вам показав, наприклад, листи від військових, які взагалі казали про те, що треба закрити повністю реєстр. Так, ми знайшли компроміс. Для військових, які зараз виконують бойові завдання, ми закрили реєстри і дозволили їм взагалі не декларуватись. Тільки після того, як звільниться з лав Збройних Сил чи буде мобілізований, або можливо за якусь іншу обставину. А тих, хто відноситься до так званих груп ризику, тобто ті, хто закуповують товари та послуги для військових, ті, хто працюють у територіальний центр комплектування після цих скандалів, – їм ми сказали, що їм треба все ж таки буде декларуватись. І саме таке ж саме по декларантам”, - повідомив Арахамія. 

Він додав, що крім військових, депутатів та міністрів, є багато інших людей, які працюють на благо України. Наприклад, члени громад, голови громад, мери та депутати місцевих рад. Вони живуть і працюють у прифронтових районах, де небезпечно. Деякі з цих людей мають родичів, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Їхні прізвища можуть опинитися в списках на знищення.  

Нагадаємо 

Парламент України відновив декларування, але громадськість незадоволена тим, що реєстр декларантів за замовчуванням доступний лише для перевіряючих органів. 

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