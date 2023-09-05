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Через рік реєстр декларантів буде відкритий для всіх - Арахамія

Через рік реєстр декларантів буде відкритий для всіх - Арахамія

Київ • УНН

 • 147279 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Парламент України відновив декларування, але громадськість незадоволена тим, що реєстр декларантів за замовчуванням доступний лише для перевіряючих органів. За словами лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, через рік реєстр буде відкритий для всіх, а декларанти можуть добровільно відкрити свої декларації вже зараз, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні парламент проголосував за відновлення декларування — 329 голосів у форматі, прохідному для зарахування нашими міжнародними партнерами. Але окрім міжнародних партнерів в нас є громадянське суспільство, яке незадоволене тим, що за замовчуванням, реєстр декларантів доступний для перевірок НАБУ та НАЗК та не є доступним для будь-кого”, — повідомив Арахамія у Telegram.

Однак через рік реєстр буде відкритий для всіх, а декларанти можуть добровільно відкрити свої декларації вже зараз.

Також лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що ці запобіжники необхідні для захисту родичів публічних осіб, які проживають на прифронтових територіях.

“Нагадую, що норма закритості реєстру виникла на прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях, родичі яких можуть бути в небезпеці, тому і виник такий гібридний формат декларування. Це ніяк не заважає уповноваженим перевіряючим органам виконувати свою роботу”, — нагадав Арахамія.

Нагадаємо

Також Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”. Він передбачає поранення за несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зафіксоване в автоматичному режимі.

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