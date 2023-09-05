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Через год реестр декларантов будет открыт для всех - Арахамия

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Парламент Украины возобновил декларирование, но общественность недовольна тем, что реестр декларантов по умолчанию доступен только для проверяющих органов. По словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, через год реестр будет открыт для всех, а декларанты могут добровольно открыть свои декларации уже сейчас, передает УНН.

Цитата

“Сегодня парламент проголосовал за восстановление декларирования — 329 голосов в формате, проходном для зачисления нашими международными партнерами. Но кроме международных партнеров в нас есть гражданское общество, которое недовольно тем, что по умолчанию, реестр декларантов доступен для проверок НАБУ и НАПК и не является доступным для любого”, — сообщил Арахамия в Telegram.

Однако через год реестр будет открыт для всех, а декларанты могут добровольно открыть свои декларации уже сейчас.

Также лидер фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что эти предохранители необходимы для защиты родственников публичных лиц, проживающих на прифронтовых территориях.

“Напоминаю, что норма закрытости реестра возникла по просьбе декларантов местных громад, проживающих на прифронтовых территориях, родственники которых могут быть в опасности, поэтому и возник такой гибридный формат декларирования. Это никак не мешает уполномоченным проверяющим органам выполнять свою работу”, — напомнил Арахамия.

Напомним

Также Верховная Рада приняла в целом проект закона “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины относительно усовершенствования порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления”. Он предусматривает наказание за несвоевременное представление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, зафиксированное в автоматическом режиме.

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