Арахамия объясним, почему ВР проголосовала за закрытый реестр деклараций

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“Задача, была поставлена перед парламентом: восстановить декларирование в виде, удовлетворяющем Еврокомиссию и Международный валютный фонд. Предварительно, за сутки до голосования, в Комитете антикоррупционной политики была составлена сложная таблица к редакции ко 2-му чтению. Я на этом комитете был более 10 часов, был тяжелый комитет, и в конце концов составили именно эту таблицу в том виде, поэтому была в принципе установка голосовать именно за таблицу, чтобы ни в коем случае не нарушить конструкцию, которая была составлена на комитете. Поэтому сам закон в том виде, в котором он проголосован Верховной Радой, это результат переговоров с МВФ и Еврокомиссией”, - сказал Арахамия.

Он добавил, что Верховная Рада учла определенные нюансы, например, риск безопасности для военных и членов их семей. Для этих людей реестр будет закрыт.

“Для народных депутатов, министров – нет угроз безопасности. Но декларантов более 1 миллиона. И если бы я вам показал, например, письма от военных, которые вообще говорили о том, что надо закрыть полностью реестр. Да, мы нашли компромисс. Для военных, которые сейчас выполняют боевые задачи, мы закрыли реестры и позволили им вообще не декларироваться. Только после того, как уволится из рядов Вооруженных Сил или будет мобилизован, или возможно по каким-то другим обстоятельствам. А тех, кто относится к так называемым группам риска, то есть те, кто закупают товары и услуги для военных, те, кто работают в территориальный центр комплектования после этих скандалов, – им мы сказали, что им надо все же будет декларироваться. И именно такое же самое по декларантам”, - сообщил Арахамия.

Он добавил, что кроме военных, депутатов и министров, есть много других людей, которые работают на благо Украины. Например, члены общин, главы общин, мэры и депутаты местных советов. Они живут и работают в прифронтовых районах, где опасно. Некоторые из этих людей имеют родственников, которые живут на временно оккупированных территориях. Их фамилии могут оказаться в списках на уничтожение.

Напомним

Парламент Украины возобновил декларирование, но общественность недовольна тем, что реестр декларантов по умолчанию доступен только для проверяющих органов.