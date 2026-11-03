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"Закон один для всех": Генштаб отреагировал на инцидент в Петропавловской Борщаговке

Киев • УНН

 • 1420 просмотра

Генштаб призвал к беспристрастному расследованию инцидента 2 ноября. ГБР открыло производство по факту возможного превышения полномочий.

"Закон один для всех": Генштаб отреагировал на инцидент в Петропавловской Борщаговке

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины прокомментировал инцидент в Петропавловской Борщаговке Киевской области 2 ноября. Об этом сообщает УНН.

Детали

Как отметили в Генштабе, украинские военнослужащие заслуживают уважения, защиты и справедливого отношения со стороны государства и общества.

Военная форма никоим образом не лишает человека права на достоинство, безопасность и защиту от угроз, унижения и насилия. Уважение к военнослужащему - не награда за безупречность. Это норма общества, которое ведёт войну за собственное существование

- говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что "поддерживают объективное и беспристрастное расследование". Там отметили, что выводы о наличии нарушений и ответственности конкретных лиц "должны основываться на установленных фактах, а не на эмоциях, предположениях или публичном давлении".

Право граждан требовать соблюдения закона является бесспорным. Но оно не даёт никому права на самосуд, угрозы военнослужащим, препятствование их законной деятельности или создание угроз их безопасности

 - отметили в Генеральном штабе ВСУ.

В то же время, как добавили там же, обнародование информации о местах пребывания военнослужащих, которая может помочь противнику установить их местонахождение, создаёт реальную угрозу жизни и безопасности людей. Распространение сведений, определённых статьёй 114-2 Уголовного кодекса Украины, может повлечь уголовную ответственность.

россия пытается использовать внутренние конфликты для подрыва доверия к Силам обороны Украины. Поэтому призываем воздерживаться от распространения непроверенных обвинений, не подменять работу правоохранительных органов публичными приговорами и не превращать отдельные события в повод для дискредитации военнослужащих в целом. Украинская армия является частью украинского общества, а не его противоположностью. Люди в военной форме защищают то же государство, те же семьи и те же права, которыми пользуются все граждане Украины. Соблюдение закона является обязательным для всех. И государство должно быть одинаково принципиальным как в реагировании на возможные нарушения со стороны военнослужащих, так и в защите военных от противоправных действий, угроз и безосновательных обвинений

- резюмировали в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Евгений Устименко

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