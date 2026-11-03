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"Закон один для всіх": Генштаб відреагував на інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Генштаб закликав до неупередженого розслідування інциденту 2 листопада. ДБР відкрило провадження за фактом можливого перевищення повноважень.

"Закон один для всіх": Генштаб відреагував на інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Генеральний штаб Збройних сил України прокоментував інцидент у Петропавлівській Борщагівці Київської області 2 листопада. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Як зазначили в Генштабі, українські військовослужбовці заслуговують на повагу, захист і справедливе ставлення з боку держави та суспільства.

Військова форма ніяким чином не позбавляє людину права на гідність, безпеку та захист від погроз, приниження і насильства. Повага до військовослужбовця - не винагорода за бездоганність. Це норма суспільства, яке веде війну за власне існування

- йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що "підтримують об’єктивне та неупереджене розслідування". Там зазначили, що висновки про наявність порушень і відповідальність конкретних осіб "мають ґрунтуватися на встановлених фактах, а не на емоціях, припущеннях чи публічному тиску".

Право громадян вимагати дотримання закону є беззаперечним. Але воно не дає нікому права на самосуд, погрози військовослужбовцям, перешкоджання їхній законній діяльності чи створення загроз їхній безпеці

 - зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.

Водночас, як додали там же, оприлюднення інформації про місця перебування військових, яка може допомогти противнику встановити їхнє розташування, створює реальну загрозу життю та безпеці людей. Поширення відомостей, визначених статтею 114-2 Кримінального кодексу України, може тягнути кримінальну відповідальність.

росія намагається використовувати внутрішні конфлікти для підриву довіри до Сил оборони України. Тому закликаємо утримуватися від поширення неперевірених звинувачень, не підміняти роботу правоохоронних органів публічними вироками та не перетворювати окремі події на привід для дискредитації військовослужбовців загалом. Українське військо є частиною українського суспільства, а не його протилежністю. Люди у військовій формі захищають ту саму державу, ті самі родини й ті самі права, якими користуються всі громадяни України. Дотримання закону є обов’язковим для всіх. І держава має бути однаково принциповою як у реагуванні на можливі порушення з боку військовослужбовців, так і в захисті військових від протиправних дій, погроз та безпідставних звинувачень

- резюмували в Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Євген Устименко

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