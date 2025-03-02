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Захватчики снова ударили дроном по маршрутному автобусу в Херсоне: есть жертвы

Киев • УНН

 • 40246 просмотра

В Днепровском районе Херсона российский беспилотник атаковал маршрутный автобус на остановке. В результате удара один человек погиб, шестеро получили ранения, среди них трое с минно-взрывными травмами.

Захватчики снова ударили дроном по маршрутному автобусу в Херсоне: есть жертвы

2 марта, ссс рф ударили с беспилотника по общественному транспорту в Херсоне. Из-за этого удара погиб человек, также 6 человек ранены, передает УНН со ссылкой на информацию руководителя Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Общественный транспорт в Днепровском районе Херсона был атакован российскими военными силами с использованием беспилотника.

Враг ударил по маршрутному автобусу на остановке в Днепровском районе. По предварительным данным, есть погибший и 6 раненых. 

- информирует Роман Мрочко, глава Херсонской МВА.

Впоследствии он добавил, что трое пострадавших в результате атаки вражеского дрона доставлены на маршрутный автобус в Днепровском районе города.

Мужчины 56 и 72 лет и 66-летняя женщина получили минно-взрывную травму. Сейчас их дообследуют.

- уточнил Мрочко. 

Напомним,

Оккупанты атаковали Харьковскую область управляемыми авиабомбами, FPV-дронами и РСЗО, повреждены жилые дома и инфраструктура. В результате атаки пострадал 51-летний мужчина в Петропавловке.

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Игорь Тележников

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