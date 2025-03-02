Загарбники вкотре вдарили дроном по маршрутному автобусу у Херсоні: є жертви
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона російський безпілотник атакував маршрутний автобус на зупинці. Внаслідок удару одна людина загинула, шестеро отримали поранення, серед них троє з мінно-вибуховими травмами.
2 березня, зс рф вдарили з безпілотника по громадському транспорті у Херсоні. Через цей удар загинула людина, також 6 людей поранені, передає УНН із посиланням на інформацію керівника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.
Громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона був атакований російськими військовими силами з використанням безпілотника.
Ворог вдарив по маршрутному автобусу на зупинці у Дніпровському районі. За попередніми даними, є загиблий і 6 поранених.
Згодом він додав, що трьох постраждалих внаслідок атаки ворожого дрона доправлено на маршрутний автобус у Дніпровському районі міста.
Чоловіки 56 і 72 років та 66-річна жінка дістали мінно-вибухову травму. Наразі їх дообстежують.
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