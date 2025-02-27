Захватчики атаковали Черниговщину: в двух районах области частные повреждены дома и гражданская инфраструктура

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Оккупанты атаковали Корюковский и Новгород-Северский районы авиабомбами, дронами и артиллерией. Повреждены частные дома, многоэтажки и гражданская инфраструктура, предварительно без жертв.

По данным ОВА, российские террористы в течение суток атаковали Корюковский и Новгород-Северский районы: били авиабомбами, ударными дронами и артиллерией.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Черниговской областной государственной администрации.

Вчера и сегодня ночью россияне атаковали Корюковский и Новгород-Северский районы. Били авиабомбами, ударными дронами и артиллерией. 

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Согласно официальной информации, в результате атаки, повреждены частные дома, многоэтажка и гражданская инфраструктура. 

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Предварительно, без жертв.

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