Загарбники атакували Чернігівщину: у двох районах області пошкоджено приватні будинки і цивільна інфраструктура
Київ • УНН
Окупанти атакували Корюківський та Новгород-Сіверський райони авіабомбами, дронами та артилерією. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку та цивільну інфраструктуру, попередньо без жертв.
За даними ОВА, російські терористи впродовж доби атакували Корюківський та Новгород-Сіверський райони: били авіабомбами, ударними дронами та артилерією.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Чернігівської обласної державної адміністрації.
Учора та сьогодні вночі росіяни атакували Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Били авіабомбами, ударними дронами та артилерією.
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Згідно з офіціною інформацією, внаслідок атаки, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка та цивільна інфраструктура.
Попередньо, без жертв.
Армія рф щодня обстрілює Чернігівщину. Б’ють підло - просто по домівках наших людей, по звичайних цивільних об’єктах, наголошує ОВА.
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