Загарбники атакували Чернігівщину: у двох районах області пошкоджено приватні будинки і цивільна інфраструктура

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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 9405 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 53621 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

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Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 96337 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 117069 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

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“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107887 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

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Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151384 перегляди

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ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120494 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136068 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
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Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

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Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
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Загарбники атакували Чернігівщину: у двох районах області пошкоджено приватні будинки і цивільна інфраструктура

Загарбники атакували Чернігівщину: у двох районах області пошкоджено приватні будинки і цивільна інфраструктура

Київ  •  УНН

 • 26860 перегляди

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Окупанти атакували Корюківський та Новгород-Сіверський райони авіабомбами, дронами та артилерією. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку та цивільну інфраструктуру, попередньо без жертв.

За даними ОВА, російські терористи впродовж доби атакували Корюківський та Новгород-Сіверський райони: били авіабомбами, ударними дронами та артилерією.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Чернігівської обласної державної адміністрації.

Учора та сьогодні вночі росіяни атакували Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Били авіабомбами, ударними дронами та артилерією. 

Угорщина намагається вивести російських олігархів з-під санкцій: хто в списку26.02.25, 16:22 • 19890 переглядiв

Згідно з офіціною інформацією, внаслідок атаки, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка та цивільна інфраструктура. 

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Попередньо, без жертв.

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Армія рф щодня обстрілює Чернігівщину. Б’ють підло - просто по домівках наших людей, по звичайних цивільних об’єктах, наголошує ОВА.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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