Захват заложников в Луцке: слышны выстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Луцке слышны выстрелы на Театральной площади, где мужчина держит в заложниках автобус с 10 людьми более 10 часов. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
"Мы слышали выстрел. Он был не один. Там с интервалом буквально, пока мы стояли немного ближе, пока нас не отогнали полицейские, это был один выстрел, а другой глухой был. А уже где-то буквально через полчаса, когда мы уже отошли в другую локацию, услышали еще один выстрел. Кроме того, было слышно полицейский сирену. Дважды", - сказала корреспондент УНН Марина Дубина.
Она добавила, что после того, как полицейский передал воду, им полицейские закрывали камеру рукой и не было ничего видно.
Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 человек. Сейчас пострадавших нет.
Позже СБУ уточнила количество заложников .
Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.
Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.
Также напомним, что к автобусу подходил правоохранитель, и передал заложникам воду.