Захоплення заручників у Луцьку: чутно постріли
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Луцьку чути постріли на Театральному майдані, де чоловік тримає у заручниках автобус з 10 людьми понад 10 годин. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця подій.
“Ми чули постріл. Він був не один. Там з інтервалом, буквально, поки ми стояли трошки ближче, поки нас не відігнали поліцейські, то був один постріл, а інший глухий був. А вже десь буквально через півгодини, коли ми вже відійшли в іншу локацію, почули ще один постріл. Окрім того, було чути поліцейську сирену. Двічі”, - сказала кореспондент УНН Марина Дубіна.
Вона додала, що після того, як поліцейський передав воду, їм поліцейські закривали камеру рукою і не було нічого видно.
Нагадаємо, зранку у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введено оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 осіб. Наразі постраждалих немає.
Пізніше СБУ уточнила кількість заручників.
Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.
Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.
Також нагадаємо, що до автобуса підходив правоохоронець, і передав заручникам воду.