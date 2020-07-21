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Захоплення заручників у Луцьку: чутно постріли

Захоплення заручників у Луцьку: чутно постріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У Луцьку чути постріли на Театральному майдані, де чоловік тримає у заручниках автобус з 10 людьми понад 10 годин. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця подій.

“Ми чули постріл. Він був не один. Там з інтервалом, буквально, поки ми стояли трошки ближче, поки нас не відігнали поліцейські, то був один постріл, а інший глухий був. А вже десь буквально через півгодини, коли ми вже відійшли в іншу локацію, почули ще один постріл. Окрім того, було чути поліцейську сирену. Двічі”, - сказала кореспондент УНН Марина Дубіна.

Вона додала, що після того, як поліцейський передав воду, їм поліцейські закривали камеру рукою і не було нічого видно.

Нагадаємо, зранку у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введено оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 осіб. Наразі постраждалих немає.

Пізніше СБУ уточнила кількість заручників.

Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.

Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.

Також нагадаємо, що до автобуса підходив правоохоронець, і передав заручникам воду.

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