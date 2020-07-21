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Захоплення заручників у Луцьку: до автобуса підходив правоохоронець

Захоплення заручників у Луцьку: до автобуса підходив правоохоронець

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. До автобуса, в якому чоловік утримує заручників у Луцьку, підійшов поліцейський. Ймовірно відбулись короткі перемовини із терористом, повідомляє УНН.

Як повідомляють кореспонденти УНН з місця подій, до автобуса, в якому “луцький терорист” утримує заручників, підійшов правоохоронець, який щось тримав у руці. 

Поліцейський кілька хвилин постояв біля дверей, після чого двері зачинились, а поліцейський відійшов.

Відзначимо, що наразі не відомо, чи вдалось правоохоронцю передати продукти та воду для заручників.

Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.

В автобусі перебуває близько 20 заручників. Постраждалих поки немає.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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