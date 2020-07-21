Захоплення заручників у Луцьку: до автобуса підходив правоохоронець
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. До автобуса, в якому чоловік утримує заручників у Луцьку, підійшов поліцейський. Ймовірно відбулись короткі перемовини із терористом, повідомляє УНН.
Як повідомляють кореспонденти УНН з місця подій, до автобуса, в якому “луцький терорист” утримує заручників, підійшов правоохоронець, який щось тримав у руці.
Поліцейський кілька хвилин постояв біля дверей, після чого двері зачинились, а поліцейський відійшов.
Відзначимо, що наразі не відомо, чи вдалось правоохоронцю передати продукти та воду для заручників.
Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.
В автобусі перебуває близько 20 заручників. Постраждалих поки немає.
Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.