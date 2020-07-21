Захват заложников в Луцке: к автобусу подходил правоохранитель
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. К автобусу, в котором мужчина удерживает заложников в Луцке, подошел полицейский. Вероятно состоялись короткие переговоры с террористом, сообщает УНН.
Как сообщают корреспонденты УНН с места событий, к автобусу, в котором "луцкий террорист" удерживает заложников, подошел правоохранитель, который что-то держал в руке.
Полицейский несколько минут постоял у двери, после чего дверь закрылась, а полицейский ушел.
Отметим, что пока не известно, удалось ли правоохранителю передать продукты и воду для заложников.
Напомним, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.
В автобусе находится около 20 заложников. Пострадавших пока нет.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.