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Захват заложников в Луцке: к автобусу подходил правоохранитель

Захват заложников в Луцке: к автобусу подходил правоохранитель

Киев  •  УНН

 • 107329 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. К автобусу, в котором мужчина удерживает заложников в Луцке, подошел полицейский. Вероятно состоялись короткие переговоры с террористом, сообщает УНН.

Как сообщают корреспонденты УНН с места событий, к автобусу, в котором "луцкий террорист" удерживает заложников, подошел правоохранитель, который что-то держал в руке.

Полицейский несколько минут постоял у двери, после чего дверь закрылась, а полицейский ушел.

Отметим, что пока не известно, удалось ли правоохранителю передать продукты и воду для заложников.

Напомним, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.

В автобусе находится около 20 заложников. Пострадавших пока нет.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.

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