Запад осудил намерение Ирана увеличить производство низкообогащенного урана

“Одностороннее сокращение собственных обязательств мы, конечно, не примем”, — сказал Маас в Брюсселе после встречи глав МИД стран ЕС.

По словам Мааса, все стороны должны выполнять взятые на себя обязательства — только в этом случае ядерная сделка будет иметь будущее.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь отметил, что эскалация ядерного противостояния в любой форме — не в интересах ни одной из сторон.

“Мне жаль за сегодняшнее заявление Ирана. (...) Мы настоятельно рекомендуем Ирана вести себя терпеливо и ответственно”, — отметил он, цитирует агентство AFP.

Макрон добавил, что это решение Тегерана наносит ущерб интересам иранцев и международного сообщества.

Вашингтон, вышел из ядерной сделки с Ираном еще в мае 2018 года, назвал нынешнее заявление Тегерана “ядерным шантажом”.

“Планы Ирана возможны только потому, что ужасная ядерная сделка сохранила их мощности, — заявил представитель Совета национальной безопасности страны Гарретт Маркис. — Президент Трамп дал понять, что он никогда не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие. Ответом на ядерный шантаж режима должно быть усиление международного давления”.

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В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ввести санкции против Ирана в случае реализации планов.

“Если Иран воплотит свои нынешние угрозы и нарушит ядерное соглашение, международному сообществу необходимо немедленно ввести режим санкций, который был согласован заранее, — “мгновенных санкций (...) В любом случае Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие”, — подчеркнул Нетаньяху, который поддерживал выход США по ядерной сделки с Тегераном.

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Между тем в правительстве Ирана подчеркивают, что время для спасения ядерной сделки проходит.

“После выхода США из договора мы проявили достаточно терпения и ситуация сейчас очень деликатная. Времени остается мало (...), прекращение действия ядерной сделки, несомненно, не выгодно ни Ирана, ни мира”, — заявил президент Ирана Хасан Роухани.

В прошлом месяце Роухани дал странам, оставшиеся верными соглашении, время до 7 июля для ее спасения.

Напомним, летом 2015 между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией было заключено соглашение, по которому Тегеран должен ограничить ядерную программу в обмен на отмену западных санкций. С начала инспекций в января 2016 года никаких нарушений этого договора со стороны Тегерана обнаружено не было.

Как сообщал УНН, Стокгольмский институт исследования проблем мира опубликовал доклад, согласно которой общее количество ядерного оружия в мире постепенно уменьшается, но ядерные государства все больше финансируют именно модернизацию своих арсеналов ядерного вооружения.