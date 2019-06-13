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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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Лідер Ірану: США не завадять нам в разі необхідності створити ядерну зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Іран поки не планує працювати над власною ядерною зброєю, однак якщо він цього захоче, то США не перешкодять цьому. Про це заявив у четвер духовний лідер і керівник Ірану Алі Хаменеї під час переговорів з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, які проходять в Тегерані, пише УНН.

Лідер Ірану: США не завадять нам в разі необхідності створити ядерну зброю

“Ми проти ядерної зброї, і моя фетва (розпорядження духовної особи) забороняє його розробку. Однак ви повинні знати, якщо ми захочемо отримати ядерну зброю, США нічого не зможуть з цим вдіяти”, — наводить агентство Fars слова Хаменеї. Тому, на думку духовного лідера Ірану, заяви Вашингтона з цього питання не мають сенсу.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що однією з його головних цілей є не дати Ірану отримати ядерну зброю.

Абе прибув до Ірану в середу, це перший з 1978 року офіційний візит японського прем’єра в цю країну. У той же день він провів в Тегерані переговори з іранським президентом Хасаном Роухані.

Як повідомляв УНН, Іран презентував власну систему ППО.

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