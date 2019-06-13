Лідер Ірану: США не завадять нам в разі необхідності створити ядерну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Іран поки не планує працювати над власною ядерною зброєю, однак якщо він цього захоче, то США не перешкодять цьому. Про це заявив у четвер духовний лідер і керівник Ірану Алі Хаменеї під час переговорів з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, які проходять в Тегерані, пише УНН.
“Ми проти ядерної зброї, і моя фетва (розпорядження духовної особи) забороняє його розробку. Однак ви повинні знати, якщо ми захочемо отримати ядерну зброю, США нічого не зможуть з цим вдіяти”, — наводить агентство Fars слова Хаменеї. Тому, на думку духовного лідера Ірану, заяви Вашингтона з цього питання не мають сенсу.
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що однією з його головних цілей є не дати Ірану отримати ядерну зброю.
Абе прибув до Ірану в середу, це перший з 1978 року офіційний візит японського прем’єра в цю країну. У той же день він провів в Тегерані переговори з іранським президентом Хасаном Роухані.
Як повідомляв УНН, Іран презентував власну систему ППО.